المفوضية الأوروبية: الرسوم الأمريكية الجمركية ستضر بالتجارة العالمية

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حذرت المفوضية الأوروبية من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا، التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، ستضر بالتجارة العالمية وتزيد من حالة عدم اليقين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل، تعليقا على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأوضح جيل أن الاتحاد الأوروبي يقف بقوة ضد التدابير الوقائية التي تضر بالتجارة المفتوحة والعادلة.

وتابع: "نحث الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة النظر في نهجها والعمل نحو التوصل إلى حل تعاوني قائم على القواعد ويحقق مصلحة جميع الأطراف"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي ستطبقها الولايات المتحدة من شأنها أن تهدد سلاسل التوريد المتكاملة وتدفقات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في عموم منطقة المحيط الأطلسي.

وأوضح أن المكسيك وكندا تعتبران شريكتان اقتصاديتان للاتحاد الأوروبي باتفاقيتين تجاريتين منفصلتين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.