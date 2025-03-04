الحكومة البريطانية: نتواصل مع الحلفاء الرئيسيين بعد تعليق ترامب للمساعدات العسكرية لأوكرانيا

قالت الحكومة البريطانية، إنها تواصل التزامها التام نحو تحقيق السلام في أوكرانيا، كما أنها تتواصل مع الحلفاء الرئيسيين، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية لكييف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، قالت: "نحن ملتزمون بتأمين سلام دائم في أوكرانيا، ونتواصل مع الحلفاء الرئيسيين لدعم هذه الجهود. هذا هو الأمر الصحيح ومن مصلحتنا القيام بذلك".

وأضافت: "لقد قمنا بتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية من خلال التزامنا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا (3.8 مليار دولار) مهما طال الأمر، ومن خلال قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني باستخدام الأصول الروسية المجمدة".