الأردن: إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم خدمات جمركية في حال المغادرة طوعا

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قرار مجلس الوزراء بإعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية في حال مغادرتهم إلى بلادهم طوعا.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، قال المومني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء بهدف تشجيع اللاجئين السوريين على العودة طوعا إلى بلادهم.

وعاد ما يقرب من 43704 لاجئين سوريين إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين 8 ديسمبر 2024 و22 فبراير 2025، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR).

وأظهرت البيانات أن العائدين توزعوا وفق الفئات العمرية والجنس، حيث بلغ عدد الذكور 23,867، فيما بلغ عدد الإناث 19,837.

وتشكل الفئة العمرية 18-35 عامًا النسبة الكبرى بين العائدين من الذكور بعدد 8,166 فردًا، تليها الفئة 36-59 عامًا بـ5,241 فردًا، فيما جاءت الفئة العمرية 18-35 عامًا الأكثر عددًا بـ5,913 فردًا بين الإناث، تليها الفئة 36-59 عامًا بـ3,923 فردًا.

وفيما يتعلق بأنماط العودة، كشفت البيانات أن 70% من العائلات العائدة قامت بالعودة الكاملة، حيث بلغ عددها 30,605 عائلات، في حين أن 30% من العائلات سجلت عودة جزئية، بعدد 13,099 عائلة.