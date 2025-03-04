صلاح يكشف سر تألقه في ليفربول

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن كيفية محافظته على مستواه وتألقه على الرغم من تقدمه في السن.

واصل صلاح الذي يقترب من عامه ال 33 تألقه في الموسم الحالي مع ليفربول بتسجيله 30 هدفا وصناعة 20 هدفا ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 52 مساهمة في جميع المسابقات في 39 مباراة.

قال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "Optus Sport" البريطانية،: "أعتقد أنني أحب الروتين والقيام بالأشياء التي أقوم بها لسنوات، ولكن ربما يكون هناك بعض التغيير قليلا".

أضاف صلاح:" بدأت أدرس أكثر طريقة لعب الآخرين، وليس فقط طريقتي والعمل عليها. واكتشفت أنهم بحاجة للتكيف مع طريقتي، وأنا ينبغي علي معرفة ما يريدونه للتكيف معهم أيضا".

تابع هداف ليفربول:" ما زالوا صغارًا وليس لديهم تلك الخبرة التي أمتلكها، لذا يمكنني أن أساعدهم، وسيحصلون على الخبرة في المستقبل ويمكنهم فعل ما أفعله الآن".

أتم صلاح:" أعرف طريقة تحركات زملائي في الفريق، مثل داروين نونيز وغيره من الشباب، وأعرف كيف يلعبون وكيف يريدون الحصول على الكرة في الأماكن المناسبة، واستخدم ذلك لصالحي دائمًا، وهو ما يجعلني أتطور وتتحسن طريقتي في اللعب".