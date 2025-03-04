طارق لطفي: أحمد السقا تعرض لحملات ظالمة في مسلسل العتاولة جعلتني أتجاهل مدحي

دافع الفنان طارق لطفي، عن زميله النجم أحمد السقا، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت أداء السقا بمسلسل «العتاولة» وقارنته بأداء زملائه الآخرين في العمل العام الماضي، واصفا تلك المقارنات بأنها «قاسية جدًا.. وغير موضوعية».

ورفض خلال تصريحات لبرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أي محاولة للتقليل من قيمته الفنية في العمل، قائلا: «النقد الذي حدث لم يكن في مكانه الصراحة، كان قاسيًا جدًا، ومن كلام الأستاذ أحمد السقا، كان فيه حملات موجهة ومدفوعة، وأنا أقدر أصدق حاجة شبه كدا؛ لأن النقد كان غير موضوعي نهائيًا، وزيادة جدًا عن اللزوم ليه؟! أحمد من الناس المجتهدة والملتزمة بجد».

وأضاف موضحا مدى التزام السقا: «أحمد أول واحد بينا كان يحضر إلى اللوكيشن قبل ميعاده بنصف ساعة، ملتزم جدًا ومشغول بالقصة طوال الوقت، العام الماضي، كنا ننتهي من التصوير في الإسكندرية ولبنان، ونقعد مع بعض نضحك ساعة قبل النوم، كان دايما يقول: (إحنا عملنا كذا.. وبكرا عندنا كذا)، وأنا كنت أقول له: يا أحمد أفصل شوية».

وتطرق إلى الهجوم الذي تعرض له السقا العام الماضي، قائلا: «الهجوم عليه كان غير مبرر على الإطلاق، أنا زعلت لدرجة إن في مدح ليَ عن العمل كنت ممكن أشاركه؛ لكن كنت برفض أنشره؛ لأن فيه حاجات زيادة على أحمد».