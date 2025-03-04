إصابة 4 لاجئين خلال احتجاج على الحصص الغذائية في كينيا

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بطلقات نارية بعدما اشتبكت الشرطة مع محتجين في مخيم كاكوما للاجئين في شمال كينيا.

وكان الآلاف من اللاجئين في المخيم، الذي يضم أشخاصا فارين من الصراعات والجفاف في جنوب السودان وإثيوبيا وبروندي والكونغو، قد احتجوا أمس الاثنين على ترتيبات تتعلق بتوزيع الحصص الغذائية بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي، المسؤول عن توزيع الغذاء في مخيم اللاجئين، في ديسمبر الماضي إن الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين تمثل" 45% من الحد الأدنى لسلة الغذاء بسبب قيود تتعلق بالموارد".

وحذر البرنامج منذ أعوام من أنه يواجه نقصا في المساهمات من الحكومات التي يعتمد عليها من أجل الحصول على التمويل، كما أعلن أمس الاثنين أنه أغلق مكتبه في جنوب أفريقيا بسبب وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعشرات من منح المساعدات الخارجية.