شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "إخواتي" تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث بدأت بمشادة كلامية حادة بين "عابدين" (محمد ممدوح) و"أحلام" (روبي) فور انتهاء عقد قرانهما، انتهت بطلاقهما بعد دقائق فقط من كتب الكتاب.

وجاءت الصدمة الكبرى مع وفاة "عابدين" بعد ساعات من زواجه، مما دفع "أحلام" للعودة إلى منزل شقيقتها "سها" (نيللي كريم)، وسط أجواء من الحزن والتوتر. وتفاقمت أزمة الشقيقات الأربع، حيث كان الهدف من الزواج السريع استخراج تصريح دفن لشقيقهن "ربيع" (أحمد حاتم)، لكن الأمور أخذت منحى أكثر تعقيدًا بدخولهن مأزقًا جديدًا.

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.