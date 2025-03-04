شرطة كوريا الجنوبية تحشد قواتها للتصدي لاشتباكات محتملة يوم صدور الحكم بشأن عزل يون

تعهدت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بحشد جميع مواردها المتاحة للحيلولة دون وقوع صدام محتمل في اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الدستورية حكمها في قضية محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن لي هو يونج، القائم بأعمال رئيس وكالة الشرطة الوطنية، قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن تعزيزات الشرطة وغيرها من الإجراءات ومن بينها أمر محتمل باستخدام الهراوات القابلة للتمديد التلقائي سيتم تجهيزها في يوم صدور الحكم.

وأضاف لي: "سنعمل على تعبئة كافة قوات الشرطة لمنع تكرار حالات مماثلة وقعت في الماضي، ومنع أي تصادم فعلي بين مؤيدي ومعارضي عزل يون"، مشيرا إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف في المحكمة الدستورية".

وفي تطور صادم عقب الاضطرابات السياسية التي أثارتها محاولة فرض يون الأحكام العرفية، اقتحم أنصاره مقر محكمة مقاطعة سول الغربية في يناير احتجاجا على قرار المحكمة باعتقال الرئيس الموقوف رسميا.

وفي الوقت نفسه، راجعت الشرطة " بشكل إيجابي" ما إذا كانت ستصدر أعلى مستويات الطوارئ في يوم صدور الحكم، ما سيمكنها من حشد ما يصل إلى 100 % من جميع قوات الشرطة المتاحة.