الأمين العام للأمم المتحدة: أدعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، دعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن "الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة في هذه المساعي".

وقال جوتيريش، في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، أنه يجب تذليل كل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا يجب تقليل مساحة الدولة الفلسطينية، وينبغي أن تكون غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية".

ودعا جوتيريش إلى ضرورة منع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها أن تزيد من معاناة الفلسطينيين وتهدد بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وانطلقت القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن فلسطين، الثلاثاء، والتي تبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.