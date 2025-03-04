 قاض أمريكي: ترامب ليس لديه سلطة إقالة عضو بمجلس الخدمة المدنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاض أمريكي: ترامب ليس لديه سلطة إقالة عضو بمجلس الخدمة المدنية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 10:44 م

قضى قاض اتحادي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتمتع بالسلطة لمحاولة إقالة عضو بالمجلس المسؤول عن حماية موظفي الحكومة الاتحادية بسبب انتقام سياسي على خلفية كشف أسرار.

وأقامت كاثي هاريس، عضوة مجلس حماية نظام الجدارة، التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن، دعوى قضائية للاحتفاظ بوظيفتها بعدما أخبرها البيت الأبيض الشهر الماضي أنه ستتم إقالتها. 

وقضى قاضي المحكمة الإقليمية رودولف كونترياس بأن محاولة ترامب لإقالتها كانت غير شرعية لأنه لم يسع لعزلها بسبب "عدم الكفاءة أو إهمال واجباتها أو التورط في عمل مناف للقانون".


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