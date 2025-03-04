ترامب: أوروبا تنفق على الغاز الروسي أكثر من الدفاع عن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي ينفق على شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا، أكثر بكثير من انفاقه لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وانتقد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، استمرار الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على علاقات تجارية مع روسيا، في ظل دعم الاتحاد لأوكرانيا.

وقال ترامب: "أوروبا أنفقت أموالاً أكثر على شراء النفط والغاز من روسيا مما أنفقته في الدفاع عن أوكرانيا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتأتي تصريحات ترامب هذه، بعد نشر العديد من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسائل دعم لأوكرانيا عقب المشادة الكلامية بين ترامب و الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ومساء الجمعة، شهد لقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة، التي يطالب ترامب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.