أمير قطر يزور مركز العمليات الجوية على وقع الهجمات الإيرانية

أجرى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، زيارة إلى مركز العمليات الجوية اليوم، في خضم الحرب الجارية بالمنطقة التي تتضمن هجمات على قطر.

واطلع أمير قطر، خلال زيارته على مستوى الجاهزية العالية للوحدات العسكرية ومستوى استعدادها، كما استمع إلى إيجاز حول سير العمليات والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت الحيوية وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بحسب بيان للديوان الأميري.

وأشاد أمير قطر، بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة القطرية وكفاءتهم العالية في أداء مهامهم، مؤكدًا أهمية مواصلة رفع درجات الجاهزية والتنسيق، بما يكفل حماية الدولة وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقطر إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنها ضربات لأهداف أمريكية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​