إسرائيل تدعي تدمير أنظمة دفاع جوي بمطار مهرآباد في طهران

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تدمير أنظمة رصد ودفاع جوي في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال في بيان: "خلال الطلعة الجوية الهجومية العاشرة، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية بنى تحتية داخل مطار مهرآباد بطهران".

وأضاف الجيش أنه "تم تدمير أنظمة دفاع ورصد استخدمها النظام الإيراني وشكلت تهديدًا على طائرات سلاح الجو" (الإسرائيلي)، وفقا للبيان.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص.

ولليوم الخامس تواصل تل أبيب غاراتها المكثفة على إيران التي تتعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي منذ 28 فبراير الماضي قتل 867 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صليات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما خلف 13 قتيلا و1274 مصابا، كما تهاجم ما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.