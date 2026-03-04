أدلت الأم المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة، صاحبة الـ4 أشهر، في مقلب قمامة وإشعال النيران بجسدها حتى تفحمت جثتها في الشرقية، باعترافات أمام جهات التحقيق.

واعترفت الأم أنها أقدمت على رمي ابنتها في القمامة بعد إشعال النيران بها، مبررة جريمتها بأنها كانت تراها في هيئة "فأر" وتشعر بالخوف منها، فقامت بإشعال النيران وتركتها ودخلت المنزل حتى تفحمت الجثة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة طفلة متفحمة إثر حريق نشب في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى بدائرة المركز، وعلى الفور تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الحسينية، أن الطفلة تدعى "نورهان.م.ج.ع"، وتبلغ من العمر 4 أشهر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها "شيرين.ع.ع.ع"، 31 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، إذ قامت بإشعال النيران في القمامة المجاورة للمنزل ثم ألقت طفلتها بداخلها.

وبسؤال والد المتهمة، أفاد بأن ابنته تعاني من حالة نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد أطباء المخ والأعصاب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.