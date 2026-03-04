وزير الخارجية الألماني يؤكد التضامن مع إسبانيا بعد الانتقادات التي وجهها لها ترامب

بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي.

وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في العاصمة البولندية وارسو مساء اليوم الأربعاء، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها "كما أننا لن نسمح أيضًا بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نحن نقف معًا داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماما على إسبانيا أيضا".

وأشار فاديفول إلى سماع بعض الاتهامات من الجانب الأمريكي إلى إسبانيا، وذلك خلال لقاء المستشار ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، وأردف فاديفول أن ميرتس ناقش هذه الأمور مع ترامب.

وخلال استقباله للمستشار الألماني في واشنطن أمس، كان ترامب وجه انتقادات حادة للحكومتين الإسبانية والبريطانية، وقال إن "بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا تصرفت بشكل مروع"، وذلك في معرض حديثه عن الضربات الأمريكية على إيران، وأضاف أن "إسبانيا قالت فعليًا إننا غير مسموح لنا باستخدام قواعدها العسكرية".

وقال ترامب: "لقد كانوا غير ودودين"، وتابع أنه أمر وزير ماليته سكوت بيسنت لهذا السبب بوقف "جميع الاتفاقيات" مع مدريد. ولم يتضح في البداية ما هي الاتفاقيات التي كان يقصدها ترامب. ومن جانب آخر، لم يعلق ميرتس أمام الكاميرات في البيت الأبيض على هجوم ترامب على إسبانيا، مما أثار استياء الحكومة الإسبانية في مدريد.



