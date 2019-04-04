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وزيرة خارجية النمسا تؤكد التزام بلادها بالعمل على مكافحة الألغام

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 12:38 م

أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، التزام بلادها بالعمل على مكافحة الألغام، والتطلع إلى عالم خال من الألغام بحلول عام 2025.

وقالت كنايسل - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الألغام - إن العالم قبل عشرين عامًا أدخل اتفاقية مكافحة الألغام حيز التنفيذ، وكان ذلك علامة فارقة في الحرب على الألغام، والتى يطلق عليها (الموت الصامت) أو سلاح الغدر.

وأوضحت الوزيرة أن بلادها كان لها دور حاسم في التوصل إلى اتفاقية (أوتاوا) ، التي تضم في عضويتها 164 دولة ، وهذا ما يقرب من 80 ٪ من دول العالم، لافتة إلى أن بلادها تتبع تقليدا - بدأ في منتصف التسعينيات - وهو تقديم مساهمات ومساعدات مالية وسياسية في هذا المجال.

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