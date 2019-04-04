محكمة أوروبية: على بلغاريا عدم تسليم مشتبه به إلى إيران خوفا من تعرضه للجلد هناك

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأنه يجب على بلغاريا عدم تسليم لص مشتبه به إلى إيران، خوفا من تعرضه للجلد هناك في حال إدانته.

وكان قد تم إلقاء القبض على المواطن الجورجي، بمطار صوفيا في عام 2016، بناء على إشعار أحمر صادر عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، جاء فيه إنه سرق 50 ألف يورو (56200 دولار) من مكتب صرافة في طهران.

وقضت المحاكم البلغارية بتسليمه، مشيرة إلى أن طلب التسليم الإيراني أوضح أن العقوبة على جريمته المزعومة هي السجن.

كما قدمت السلطات الإيرانية تأكيدات بأنه لن يواجه التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت إنه من الواضح - على عكس طلب التسليم - أن الفقرة ذات الصلة في قانون العقوبات الإيراني، تنص أيضا على عقوبة الجلد لما يصل إلى 74 جلدة.