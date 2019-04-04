ترامب يمهل المكسيك عاما واحدا لوقف تدفق المخدرات إلى بلاده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيمنح المكسيك عاما تحذيريا واحدا قبل اتخاذ أي إجراء ضدها.

ونقلت قناة " الحرة " الأمريكية عن ترامب قوله "سنعطيهم عاما تحذيريا واحدا، وإذا لم يتوقف دخول المخدرات أو لم يتوقف بشكل كبير، سنفرض رسوما على المكسيك وعلى المنتجات، وخصوصا السيارات، وإذا لم تتوقف المخدرات، نغلق الحدود".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بإغلاق الحدود أو أجزاء منها على الأقل هذا الأسبوع إذا لم يوقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيه على الولايات المتحدة.

وتزايدت تحذيرات إدارة ترامب في الآونة الأخيرة حول الأزمة على الحدود، وذلك بعد أكثر من شهر على إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية والذي سببه نزاع حول مطالبات الرئيس الأمريكي بتمويل لجدار حدودي مع المكسيك.