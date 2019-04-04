المحكمة الاتحادية في ألمانيا تلزم المدرسين بتقديم الإسعافات الأولية

أكدت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، إلزام مدرسي التربية الرياضية بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لأي شخص يضطر إليها أثناء الحصة الرياضية.

وقالت المحكمة -في حكمها الذي أعلنته اليوم الخميس- إن من واجب معلمي التربية الرياضية رسميا تقديم الإسعافات الأولية المطلوبة بالشكل الصحيح الذي يتوافق مع اللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

وبذلك ألغت المحكمة حكما سابقا لمحكمة ولاية هيسن، وطلبت من المحكمة إعادة النظر في القضية.

جاء حكم اليوم بشأن حالة وقعت قبل ست سنوات بمدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن، وسط ألمانيا، حيث انهار تلميذ فجأة في يناير 2013 عندما كان يقوم بالإحماء أثناء حصة التربية الرياضية، مما أدى لإصابة التلميذ الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما بأضرار غير قابلة للعلاج في المخ بسبب تعرضه لنقص الأكسجين.

وأصبح التلميذ اليوم معوقا 100% ويحتاج للرعاية على مدى 24 ساعة.

اشتكى الشاب الذي يبلغ من العمر الآن 24 عاما، ولاية هيسن بسبب عدم توفيرها إجراءات كافية للإسعافات الأولية، وطالب الولاية بتعويض أدبي قدره 500 ألف يورو على الأقل بالإضافة لنحو 100 ألف يورو تعويضا عن الخسائر المادية، ومعاشا شهريا قدره نحو 3000 يورو، إضافة إلى تعهد ولاية هيسن بتحمل أي مصاريف مستقبلية.

ويعتبر الحكم نجاحا جزئيا للشاب، حيث قبلت المحكمة دفع محامي الشاب بأن المعلمين خالفوا واجبهم الرسمي. ولكن المحكمة لم تؤكد أن ذلك هو السبب في الإعاقة التي لحقت بالمدعي، وهو ما ستبت فيه محكمة ولاية هيسن عند إعادة النظر في القضية.