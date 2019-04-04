الرئيس الألماني: دولة القانون في بلغاريا تحتاج خطوات للأمام

حث الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بلغاريا على بذل المزيد من الجهود باتجاه تحقيق دولة القانون ومكافحة الفساد.

جاء ذلك قبيل مغادرة شتاينماير برلين متجها لبلغاريا في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "24 تشاسا" اليومية البلغارية، نشرتها الصحيفة اليوم الخميس، إن تحقيق خطوات تقدم حقيقية في هذا المجال أمر مهم لجذب المزيد من المستثمرين.

ورغم تأكيد شتاينماير على أن بلغاريا تجتذب الصناعة الألمانية "حسبما يتضح من خلال تمثيل أكثر من 5000 شركة ألمانية هناك" قال: "ولكن بلغاريا ليست بالطبع الخيار الوحيد للشركات الألمانية".

يزور شتاينماير بلغاريا اليوم الخميس وغدا، حيث من المقرر أن يلتقي أولا بنظيره البلغاري رومين راديف، الذي سيرحب به بمراسم عسكرية، قبل أن يجري الرئيسان مقابلة على انفراد.

ثم سيتناول شتاينماير الغداء مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، ويزور البرلمان البلغاري.

أكد الرئيس الألماني أن دولة القانون ومكافحة الفساد شرطان هامان أيضا لقبول بلغاريا بشكل كامل كعضو في منطقة شينجن، وقال إنه من الضروري أن يكون ذلك هدفا مشتركا، وفقا لما ذكرته الصحيفة، مضيفا: "ولكن التقييم المشترك هو الذي سيكشف ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط وما إذا كان الشريك الأوروبي مقتنعا بخطوات التقدم الجوهرية التي اتخذتها بلادكم لتحقيق دولة القانون ومكافحة الفساد".