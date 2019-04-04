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تقرير: القبض مجددا على كارلوس غصن رئيس «نيسان» السابق

د ب أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 10:46 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 10:46 ص

أمر ممثلو ادعاء في طوكيو بإلقاء القبض مجددا على الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن على خلفية شبهات جديدة تتعلق بخيانة الثقة.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي)، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم القبض فيها على غصن، حسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان غصن البالغ من العمر 65 عاما أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في 11 أبريل، للمرة الأولى منذ أن تم إطلاق سراحه بكفالة من سجن في طوكيو أوائل مارس.

وألقي القبض على غصن الذي قاد تحالف "رينو – نيسان – ميتسوبيشي موتورز" لأول مرة في 19 نوفمبر واتهم بارتكاب مخالفات مالية وخرق الثقة.

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