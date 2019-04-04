لافروف: جهود روسية لاستئناف محادثات مكافحة الإرهاب مع أمريكا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن روسيا تبذل جهودا لاستئناف محادثات مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مطالبا إياهم بالانضمام لقاعدة بيانات المخابرات الروسية التي تحتوي على معلومات عن الإرهابيين الأجانب.

وأضاف لافروف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى قاعدة البيانات التي أنشأتها المخابرات الروسية وتحتوي على معلومات حول تحركات الإرهابيين الأجانب.

وأوضح الوزير الروسي أن الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا تم إخراجهم من البلاد على يد قوات الحكومة السورية وحلفائها، لذلك قد يظهرون في دول أخرى.