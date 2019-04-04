الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في ليبيا ويدعو إلى تهدئة التوتر فورا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن"قلقه العميق" إزاء الحشد العسكري الجاري في ليبيا، والخطاب التصعيدي الذي"قد يؤدي بشكل خطير إلى مواجهة لا يمكن السيطرة عليها".

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الخميس، بالاتفاق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لإعضائه في ليبيا، ونقلته بوابة"الوسط" الليبية"جميع الأطراف على تهدئة التوتر على الفور، ووقف جميع الأعمال الاستفزازية"، مؤكدة أنه"لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية".

وأشارت إلى أن"الشعب الليبي يستحق العيش بسلام وأمن، فالوضع الحالي يتطلب من صناع القرار التصرف بمسؤولية واضعين المصلحة الوطنية أولاً وأخيرًا".

وأعربت البعثة عن"دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة في أبوظبي"، مشيرة إلى أن"المؤتمر الوطني المقرر عقده في غضون أيام يوفر فرصة تاريخية لجميع شرائح المجتمع الليبي للاتفاق على خريطة الطريق السياسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية".

ودعت البعثة"جميع الأطراف إلى انتهاز فرصة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والانخراط بروح توافقية من أجل تجنب المزيد من سفك الدماء وبناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين".