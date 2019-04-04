قائد جيش باكستان يبحث مع قائد سلاح الجو السلطاني العماني القضايا المشتركة

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بحث قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا مع قائد سلاح الجو السلطاني العماني مطر بن علي العبيداني القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - وفق لما نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن العبيداني أشاد بجهود الجيش الباكستاني نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان قائد سلاح الجو السلطاني العماني قد التقى في وقت سابق من الأسبوع الجاري رئيس أركان سلاح الجو الباكستاني مجاهد أنور خان، والذي أشاد خلال اللقاء باحتراف وإنجازات سلاح الجو الباكستاني.