تركيا: إعادة فرز نصف الأصوات في إسطنبول ومرشح المعارضة يعلن تقدمه

ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس، أنه تم إعادة فرز نصف عدد الأصوات في انتخابات البلدية بأكبر المدن التركية، اسطنبول، وسط استمرار الجدل بشأن الأصوات الباطلة.

وقال مرشح المعارضة أكرم إماموغلو في اسطنبول إنه لا يزال في المقدمة بهامش صغير يصل إلى نحو 20 ألف صوت.

وقال إماموغلو في مؤتمر صحفي: "اكتملت إعادة فرز الأصوات الباطلة في 11 حيًا. وحتى الآن الفارق 19 ألفا و552 صوتا".

وكتب إماموغلو على موقع "تويتر: للتواصل في وقت لاحق: "النتائج لم تتغير. نحن نضيع الوقت حيث لا نستطيع البدء في خدمة (اسطنبول)".

وأكد علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان في اسطنبول اليوم وجود هامش ضئيل للغاية بين المنافسين .

وأضاف أن عملية إعادة فرز الأصوات النهائية، يمكن مع ذلك، أن تفرز "أرقاما مختلفة بشكل أكبر".

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، تظهر النتائج الأولية للانتخابات التي جرت يوم الأحد فوز إماموغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول بنسبة 8ر48 بالمئة من الأصوات.

وفاز مرشح حزب العدالة والتنمية لبلدية اسطنبول بنعلي يلدريم بنسبة 55ر48 بالمئة من الأصوات. ومع ذلك، تظل هذه نتائج غير رسمية، كما لم يتم تأكيدها من جانب المجلس الانتخابي بعدما تقدم الحزب الحاكم بطعون على النتائج الأولية.

وستكون خسارة اسطنبول، القوة الاقتصادية التركية، والعاصمة أنقرة ، اللتين يحكمهما الإسلاميون المحافظون منذ 25 عامًا، بمثابة انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية.