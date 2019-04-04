شتاينماير يصل بلغاريا في زيارة تستمر يومين

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، العاصمة البلغارية صوفيا، قبل ظهر اليوم الخميس، في زيارة تستمر حتى يوم غد، وكان الرئيس البلغاري رومن راديف، في استقبال نظيره الألماني، حيث رحب به بمراسم عسكرية.

ومن المقرر أن يجري شتاينماير محادثة ثنائية مع الرئيس البلغاري، قبل أن يشارك في مأدبة الغداء التي أعدها على شرفه رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، كما يتضمن برنامج زيارة شتاينماير الرسمية زيارة البرلمان البلغاري.

وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد حث بلغاريا قبيل انطلاقه من ألمانيا على بذل المزيد من الجهود باتجاه تحقيق دولة القانون ومكافحة الفساد.

وقال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "24 تشاسا" اليومية البلغارية، نشرتها الصحيفة، اليوم الخميس، إن تحقيق خطوات تقدم حقيقية في هذا المجال أمر مهم لجذب المزيد من المستثمرين.

ورغم تأكيد شتاينماير على أن بلغاريا تجتذب الصناعة الألمانية "حسبما يتضح من خلال تمثيل أكثر من 5000 شركة ألمانية هناك" قال: "ولكن بلغاريا ليست بالطبع الخيار الوحيد للشركات الألمانية".

وأكد الرئيس الألماني أن دولة القانون ومكافحة الفساد شرطان هامان أيضا لقبول بلغاريا بشكل كامل كعضو في منطقة شينجن، وقال إنه من الضروري أن يكون ذلك هدفا مشتركا، وفقا لما ذكرته الصحيفة، مضيفا: "ولكن التقييم المشترك هو الذي سيكشف ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط وما إذا كان الشريك الأوروبي مقتنعا بخطوات التقدم الجوهرية التي اتخذتها بلادكم لتحقيق دولة القانون ومكافحة الفساد".