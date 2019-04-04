إثيوبيا: طاقم الطائرة المنكوبة لم يتحكم فيها رغم اتباعه الإجراءات

أصدرت وزارة النقل الإثيوبية، اليوم الخميس، تقريرًا أوليًا عن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "بوينج ماكس 8" الذي وقع الشهر الماضي، يوضح أن النتائج الأولية للتحقيق كشفت عن أن طاقم الطائرة قام بجميع الإجراءات التي حددتها شركة بوينج لتشغيل الطائرة، إلا أنه لم يتمكن من التحكم فيها.

وقالت وزيرة النقل، داجماويت موجيس، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إنه سيتم نشر التقرير الكامل للتحقيق خلال عام واحد، دون أن تذكر تفاصيل عما حدث في قمرة القيادة خلال الدقائق الأخيرة من الرحلة، لكنها قالت إن الطائرة لديها شهادة السلامة الخاصة بها، وأن الإقلاع "بدا طبيعيًا جدًا"، وأن جميع أفراد الطاقم لديهم المؤهلات اللازمة لتشغيل الطائرة.

وأوصى التقرير شركة بوينج بمراجعة نظام التحكم في الطائرة، كما أوصى سلطات الطيران بضرورة التحقق من أن مراجعة نظام مراقبة الطائرة المتعلق بإمكانية التحكم في الرحلة قد تمت معالجته بشكل كاف قبل تشغيل الطائرة.

يُشار إلى أن التحقيق في حادث الطائرة شارك فيه ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى جانب إثيوبيا بالإضافة إلى منظمة الطيران الدولية.

يذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 قد تحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا، في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينج بعد تحطم طائرة إندونيسية في أكتوبر الماضي وكان على متنها 189 شخصا.

وفي أعقاب الحادث أخرجت هيئات الطيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينج 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من هذا الطراز الذي كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.