اللجنة الانتخابية الاتحادية: حصول 41 حزبا ألمانيا على الموافقة لخوض الانتخابات الأوروبية

أعلنت اللجنة الانتخابية الاتحادية في ألمانيا اليوم الخميس حصول 41 حزبًا وجمعية سياسية في البلاد على الموافقة للمشاركة في خوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي تقام في الفترة بين 23 وحتى 26 مايو القادم.

وأوضحت اللجنة أنها رفضت شكاوى من كثير من الروابط السياسية التي لم يتم السماح لها بخوض انتخابات البرلمان الأوروبي الوشيكة.

ومن ضمن الأحزاب التي لم يتم السماح لها بالمشاركة، حزبان صغيران، الحزب من أجل التغيير والنباتيين، بالإضافة إلى حزب الوسط الألماني.

وقال متحدث باسم اللجنة إن أحد أسباب الرفض بالنسبة للأحزاب الصغيرة قد يكون نقص التوقيعات اللازمة للموافقة على خوض الانتخابات.