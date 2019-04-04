وزير فرنسي: الحوار الوطني الكبير لحل أزمة «السترات الصفراء» تكلف 12 مليون يورو

أعلن وزير الجماعات الإقليمية الفرنسي "سيباستيان لوكورنو" أن "الحوار الوطني الكبير" الذي أطلقه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لحل أزمة "السترات الصفراء" تكلف 12 مليون يورو.

وقال "لوكورنو" خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - إنه قدرت التكلفة الإجمالية بين 10 و15 مليون يورو ولكنها بلغت 12 مليون يورو، مضيفا أن هذا المبلغ ينقسم بين 6.2 مليون يورو لوزارة الانتقال البيئي والتضامن و3.1 مليون يورو لخدمات رئيس الوزراء (دائرة المعلومات الحكومية) و1.7 مليون يورو لوزارة الاقتصاد والباقي على مختلف البنود بما في ذلك وزارة الداخلية.

وتابع الوزير الفرنسي، أن 12 مليون يورو هي تكلفة الديمقراطية.. مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية بلغت 250 مليون يورو.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي "إيمانويل واجون" أن نحو 1.5 مليون شخص شاركوا بشكل مباشر في هذه الممارسة الديمقراطية (الحوار الوطني الكبير).

وكان الرئيس الفرنسي قد كلف وزيران هما وزيرة الانتقال البيئي "إيمانويل واجون" ووزير السلطات المحلية "سيباستيان لوكورنو" بالإشراف على هذا النقاش الذي يتولى أعضاء المجالس المحلية تنظيمه.

يذكر أن الرئيس ماكرون أطلق "الحوار الوطني الكبير" في 15 يناير الماضي والذي استمر حتى منتصف شهر مارس الماضي، من إقليم النورماندي، سعيا للاستجابة لمطالب حركة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد منذ عدة شهور.