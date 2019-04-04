تقرير حكومي بريطاني: المملكة المتحدة ستظل قوة عالمية

أكدت الحكومة البريطانية في الذكرى الـ70 لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تصادف اليوم الخميس، أن "المملكة المتحدة ستظل قوة عالمية".

وقال تقرير حكومي بريطاني، نشره مركز الإعلام التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن بريطانيا تساهم بنسبة 10.5% من ميزانية حلف شمال الأطلسي، موضحا أن وزارة الدفاع البريطانية ساهمت في السنة المالية الأخيرة (2017- 2018) بنحو 118 مليون جنيه إسترليني في الناتو، وساهمت وزارة الخارجية بنحو 20 مليون جنيه استرليني في الميزانية المدنية للحلف وهي تكاليف التشغيل في المقر الرئيسي.

وأضاف التقرير، الصادر اليوم، أن بريطانيا ستوفر عام 2019 طائرتها الاستطلاعية من طراز سينتينل كإسهام في قوة مراقبة حلف الناتو الأرضية المشكَّلة حديثًا، ومن خلال طائرة إي-3 سينتري تقوم بريطانيا بالمساهمة بـ25% من مهمة الطيران التشغيلية الشاملة السنوية لقوة الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً التابعة لحلف الناتو.

كما تشارك بريطانيا في مهام الناتو حول العالم، وآخرها عبر بعثة الناتو التدريبية في العراق التي عملت عن كثب مع التحالف العالمي لهزيمة داعش، وقدمت أفرادا عسكريين ومدنيين للبعثة وبعض الدعم اللوجستي لتكون خامس أكبر مساهم فيها.

وقالت أليسون كنج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بريطانيا هي إحدى الدول المؤسِّسة للحلف الأطلسي، وتشارك بثاني أكبر ميزانية دفاعية في الحلف الأطلسي، وهذا يؤكد أن بريطانيا لم ولن تتراجع عن دورها في العالم.

يشار إلى أن بريطانيا كانت المقر الأول لحلف الأطلسي في 1949 وسيلتقي قادة دول حلف شمال الأطلسي الـ29 في لندن في ديسمبر القادم. وكانت المملكة المتحدة استضافت قمة الناتو في ويلز عام 2014.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال مؤخرا في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المملكة المتحدة ستظل قوة عالمية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للأمن الأوروبي بريطانيا تقدّم أكثر مما يقدمه أيٌ من جيراننا، فالجنود البريطانيون يشكلون حاليا أكبر وحدة عسكرية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمركزة في بولندا ودول البلطيق".

وقال هانت: "التزامنا غير المشروط بأمن قارتنا يسبق عضويتنا في الاتحاد الأوروبي بفترة طويلة من الزمن، ولن يفتر أو يضعف بعد خروجنا منه".