ترامب يأمر بدراسة مشكلة وصول سلع مقلدة إلى السوق الأمريكية عبر التجارة الإلكترونية

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة الأمريكية بإجراء دراسة لمشكلة وصول سلع مقلدة إلى الولايات المتحدة من خلال شركات التجارة عبر الإنترنت.

ووقع الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء مذكرة رئاسية تقول إن تهريب السلع المقلدة يضر بأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، ويهدد سمعة التجارة الإلكترونية.

وأضافت المذكرة أن هذه السلع تخدع المستهلكين بتعريض سلامتهم للخطر، وقد تهدد الأمن القومي الأمريكي، إذا تم استخدام هذه السلع في الأنظمة الدفاعية.

من ناحيته، قال "بيتر نافارو" مدير مجلس التجارة الوطني التابع للبيت الأبيض إن الدراسة ستشمل بشكل خاص شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل "علي بابا" الصينية و"أمازون" و"إي باي" الأمريكتين.

ووصف "نافارو" المذكرة الرئاسية بأنها "طلقة تحذير" تستهدف شركات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن من أجل القيام بواجبها في فحص السلع التي تبيعها أو توزعها للتأكد من سلامتها، مضيفا أنه إذا لم تقم الشركات بهذه الوظيفة ستقوم بها الحكومة.

وأشار "نافارو" إلى تقرير حكومي صدر في العام الماضي، ذكر أن شركات النقل السريع والبريد الدولي أصبحت جزءا أساسيا من حركة نقل السلع إلى الولايات المتحدة.

وقال "نافارو" في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الثلاثاء إن هذا التطور جاء نتيجة استمرار نمو مبيعات السلع المقلدة عبر الإنترنت.

وكلفت المذكرة الرئاسية وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإعداد تقرير عن هذه المشكلة خلال 120 يومًا بالاشتراك مع العديد من المؤسسات الاتحادية الأمريكية ذات الصلة.