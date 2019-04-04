الخارجية التركية تنتقد نظيرتها الأمريكية عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين

اتهمت وزارة الخارجية التركية نظيرتها الأمريكية بالتصرف على نحو غير ملائم خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تضمن "مسائل لم تثر خلال الاجتماعات".

وأضاف أن البيان الأمريكي "لم يفشل فقط في التعبير عن مضمون الاجتماع، ولكنه تضمن أيضا مسائل لم تثر حتى أثناء الاجتماع المذكور"، مضيفًا أنه "تم إعداده بوضوح قبل الاجتماع".

وقال المتحدث التركي: "تحالفنا يتطلب بطبيعة الحال أن يتم إعداد مثل هذه التصريحات بعناية أكبر".