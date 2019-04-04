المحكمة الكرواتية العليا تعيد رئيس الوزراء الأسبق إلى السجن

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أعادت الشرطة الكرواتية اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأسبق إيفو سانادر إلى السجن، بعد فترة قصيرة من حكم أصدرته المحكمة العليا ضده بالسجن ستة أعوام بتهمة الفساد، حسبما أفادت قناة "إتش آر تي".

وغلظت المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة ضد سانادر في عام 2017. وكان الحكم الاصلي السجن أربعة أعوام ونصف العام.

وصدر الحكم ضد سانادر على خلفية تلقيه رشوة من مقاول في عملية بيع مبنى بالعاصمة زغرب للحكومة.

وسددت الحكومة 26 مليون كونا (93ر3 مليون دولار) مقابل المبنى، بما يزيد بـ 15 مليون كونا عن القيمة السوقية له. وأصدرت المحكمة أمرا لسانادر ومدعي عليهم آخرين بإعادة الـ 15 مليون كونا.

وأحاطت المشكلات والتأجيلات بالقضية كما تمت إعادة المحاكمة فيها، حيث ألغت المحكمة الدستورية المحاكمة الأولى لأسباب فنية في عام 2015، ومعها الحكم بسجن سانادر 10 أعوام.