الصين والفلبين تتطلعان لإنجاز مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي قريبا

أعربت الصين والفلبين عن تطلعهما إلى إنجاز مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي خلال وقت قريب، وأكدتا حرصهما على الحوار بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع الرابع لآلية التشاور الثنائي بشأن بحر الصين الجنوبي، في مانيلا، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، حيث قاد الوفد الصيني نائب وزير الخارجية "كونغ شيوان يو"، بينما قاد الجانب الفلبيني مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون آسيا والباسيفيك "ميناردو إل بي. مونتيليغري".

وأكد الجانبان مجددا - في البيان - التزاماتهما بالتطبيق الكامل والفعال لإعلان عام 2002 بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، واتفقا على الحفاظ على الزخم الإيجابي للمفاوضات التي تتجه نحو إنجاز مدونة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي خلال وقت قريب، بناء على توافق".

كما أكدا أهمية آلية التشاور الثنائي كملتقى لحوار دوري رفيع المستوى، وأهمية الآلية كمنصة لإيجاد تدابير تهدف إلى زيادة الثقة والطمأنينة المتبادلتين، وأشاد الجانبان بآلية التشاور الثنائي بوصفها منتدى لعرض الخلافات ومعالجتها، ووسيلة لمنع وقوع الحوادث في بحر الصين الجنوبي وإدارتها على النحو الصحيح، وأداة لتعزيز الحوار والتعاون في المجال البحري، لتكون الآلية وفقا لذلك قادرة على لعب دور مهم في التنمية المستقرة والمطردة للعلاقات الثنائية.

وتابع البيان: "أكد الجانبان مجددا أنه في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاهل القضايا الخلافية في بحر الصين الجنوبي، فتلك القضايا ليست هي الحصيلة النهائية للعلاقات الفلبينية - الصينية، ولا ينبغي أن تعوق التعاون المفيد للطرفين في مجالات أخرى".

وأكد الجانبان أيضا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيزهما، فضلا عن حرية الملاحة والتحليق فوق بحر الصين الجنوبي، والتزامهما بحل الخلافات عبر الطرق السلمية، دون اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة، ومن خلال المشاورات والمفاوضات الودية بين البلدان ذات السيادة والمعنية مباشرة بالأمر، وذلك بما يتفق مع مباديء القانون الدولي المعترف بها عالميا، ومن بينها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982.

واتفق الجانبان - حسب البيان - على أن العلاقات الثنائية ينبغي أن تخدم مصالح الشعبين الصيني والفلبيني، وأن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس لآلية التشاور الثنائي في الصين خلال النصف الثاني من عام 2019.