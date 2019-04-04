افتتاح أكبر معرض طبي دولي بحضور سفراء 16 دولة

مساعد وزير الصحة الأسبق: مبادرة «100 مليون صحة» ستنهي فيروس سي من مصر

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان الأسبق، إن مبادرة 100 مليون صحة، ستنهي فيروس سي من مصر، وكان حلمًا كبيرًا الحكومة منذ عقد من الزمن، وستصل مصر إلى المستويات العالمية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، اليوم الخميس، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية مجلس الوزراء وبحضور عدد من كبار رجال الدولة، والحكومة، والشخصيات العامة، و16 سفيرا للدول الأفريقية المشاركة في المعرض، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أباظة أن مؤسسة الرئاسة هي من حركت كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للتعاون من أجل القضاء على فيروس سي، وذلك بعد نجاح علاج فيروس سي الموجود حاليا، كما أن المبادرة الرئاسية قضت على الطاعون المصري، الذي كان يوهم كل من يصاب به بأن على مشارف الموت، ولكن أصبح الآن علاجه مثل الأنفلونزا.

وطالب أباظة، وزيرة الصحة، بإعلان الأرقام النهائية لمرضى فيروس سي، والتوزيع الجغرافي المرضى في مصر، وكذلك الفئات العمرية المصابة، وهي خطوة لرصد الواقع، ومقاومته.

وتضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشات حول التحاليل الطبية وأهميتها، وعرض العميد دكتور طارق طه، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعامل مستشفيات القوات المسلحة، محاضرة عن التحاليل الطبية، والتطبيقات الصحيحة لها، ودور المعامل والتحاليل في تشخيص الأمراض الفيروسية، وأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، حيث توفر الكثير في العلاج، ومعاناة طويلة قد يمر بها المريض في حالة تأخر اكتشاف المرض الذي يعاني منه.

كما يناقش المؤتمر من خلال الخبراء والمتخصصين والأساتذة، أمراض الدم، والكبد، والسكر، والقلب، والضغط، والتغذية العلاجية، والتحاليل الطبية، والطب المعملى، والجودة فى المعامل، وكيفية تطبيقها، والخلايا الجذعية وأهميتها والتطبيق الصحيح لها.

وقال الدكتور عادل فهمي، مقرر المعرض والمؤتمر الدولي الطبي التاسع عشر، إن المعرض يشارك فيه 420 كيانا اقتصاديا وطبيا من الدول الأفريقية، من مصر و16 دولة أخرى، ويوجد به كافة التجهيزات الطبية، والأجهزة والمعدات وكافة المستهلكات، لكل أنواع المنشآت الصحية، وبأحدث التقنيات، ومنها معامل التحاليل، والعيادات الطبية، وغيرها، مع إتاحة برامج تمويلية والبيع بالتقسيط، من خلال المشاركة القوية لأكبر المصانع الوطنية المصرية في المجال الطبي.