ولاية بافاريا تدرس إمكانية دفن الموتى بدون توابيت

يدرس برلمان ولاية بافاريا الألمانية إلغاء التعليمات المتعلقة بإلزام دفن الموتى بتوابيت في مقابر الولاية، وذلك بعد انتقادات عديدة من قبل الجاليات المسلمة.

كشف تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء (الثالث من أبريل 2019) أن ولاية بافاريا الألمانية تدرس إتاحة إمكانية الدفن بدون تابوت مستقبلاً.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقدم بطلب إلى لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية لإلغاء إلزام الدفن بتابوت. وعلى الرغم من إبداء كتلتيّ الحزب الاجتماعي المسيحي وحزب الناخبين الأحرار استعدادهما من حيث المبدأ لإلغاء قانون إلزام الدفن بالتابوت في الولاية والذي يواجه انتقادات عديدة من مسلمي ألمانيا. لكنهما ربطا ذلك بالحاجة إلى إجراء نقاشات لتوضيح كل الجوانب المتعلقة بالموضوع.

في هذا السياق تساءل عضو الحزب الاجتماعي المسيحي ماكس غيبيس قائلاً: "وماذا بشأن الدفن بأسرع وقت كما ينص الإسلام؟ ومسألة عدم إعادة استخدام القبر؟ وماذا بشأن القبلة؟".

وألمح أعضاء في الحزب المسيحي إلى إمكانية إنهاء إلزام الدفن بتابوت من خلال تغيير التعليمات المتعلقة بدفن الموتى في الولاية، أما حزب الناخبين الأحرار فأعلن عن مشروع قانون بهذا الشأن.

يُذكر أن قوانين الدفن في ولايات بافاريا وسكسونيا وسكسونيا-انهالت الألمانية تنص على إلزامية دفن الموتى بتوابين، أما بقية الولاية الألمانية فتسمح بالاستثناءات، خاصة للمسلمين الذين يدفنون موتاهم بالكفن فقط.

وفي تعليقه حول الطلب قال عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي عارف تشادلين: "نختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعنا، لكن توجد في بافاريا بعض المواضيع التي تشعرك بأننا نعيش خلف القمر".