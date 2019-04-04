الشرطة الألمانية: مرتكب حادث مسجدي نيوزيلندا أرسل تبرعات لجماعة متطرفة في فرنسا

كشف متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية، النقاب، اليوم الخميس، عن أن المتهم الأسترالي، برنتون هاريسون تارنت، مرتكب حادث الاعتداء البشع على المصلين فى اثنين من مساجد نيوزيلندا منتصف الشهر الماضي كان يقوم بإرسال تبرعات مالية إلى أحدى الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الامريكية أن المتحدث باسم الشرطة الألمانية قام باطلاع المشرعين، خلال جلسة سرية ، على ما تردد عن وجود علاقة بين مرتكب حادث نيوزيلندا وعناصر متطرفة في ألمانيا تضمنت قيامه بشراء تذكرة لزيارة قلعة (نيوشفاشتاين) الأثرية جنوب ألمانيا في شهر نوفمبر الماضي.

ولم يكشف المتحدث - مع ذلك - عن حجم الأموال التي قام مرتكب حادث نيوزيلندا بتحويلها إلى الجماعة اليمينية المتطرفة في فرنسا والتي تحمل اسم "جينراسيون" فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه قام بتحويل نحو 2200 يورو أو ما يعادل 2470 دولارًا أمريكيًا.

وكانت السلطات النمساوية قد كشفت النقاب أيضًا عن أن مرتكب حادث نيوزيلندا قام بتحويل نحو 1500 يورو أو ما يعادل 1680 دولارًا إلى فرع تابع لذات المنظمة المتطرفة في النمسا.

ويواجه برنتون تارنت اتهامات بقتل 50 شخصًا علاوة على الشروع في قتل 39 آخرين خلال مثوله في وقت لاحق للمرة الثانية أمام القضاء النيوزيلندي.