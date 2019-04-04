وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد التزام بلادها بزيادة الإنفاق العسكري

رفضت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الشكوك الجديدة من جانب شركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" تجاه استعداد بلادها لزيادة الإنفاق العسكري.

وأكدت فون دير لاين، اليوم الخميس، في نقاش بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف، تعهد ألمانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024، على أن يتبع ذلك تحقيق هدف إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه بالحلف، لافتة إلى أنه أمر مؤلم أن يعرب حلفاء عن تشككهم في تعهد ألمانيا بالمساندة.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن المهم في التعاون داخل الناتو هو حماية الديمقراطيات الليبرالية، وقالت: "إننا بحاجة لعين يقظة تجاه الصين... إننا بحاجة لعلاقة أفضل مع روسيا انطلاقا من موقف قوة".

ودعت إلى تحصين في النطاق السيبراني وإلى أوروبا قوية بصفتها دعامة مهمة للأمن عبر الأطلسي، وقالت : "لن نسمح بأي تشكك في تكاتفنا من كندا إلى مقدونيا الشمالية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بصورة متكررة عدم العدالة في توزيع العبء داخل الحلف، وهاجم ألمانيا بصفة خاصة بسبب الحصة المنخفضة نسبيا لإنفاقها العسكري في ميزانية الدولة.

وينص التخطيط متوسط الأجل لوزير المالية الألماني أولاف شولتس على 25ر1 بالمئة فقط للإنفاق العسكري في عام 2023. وبذلك فلابد من زيادة الإنفاق بقيمة عشرات المليارات من عام 2023 إلى عام 2014، إذا كان مقررا تحقيق الهدف المتفق عليه بالفعل.