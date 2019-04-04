الخميس 4 أبريل 2019 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟
النتـائـج تصويت

وزيرة النقل الإثيوبية: طاقم الطائرة المنكوبة اتبع الإرشادات لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها

أديس آبابا- د ب أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 10:37 ص

أكدت وزيرة النقل الإثيوبية، أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، اتبع جميع الإرشادات، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك