وزيرة النقل الإثيوبية: طاقم الطائرة المنكوبة اتبع الإرشادات لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها

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أكدت وزيرة النقل الإثيوبية، أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، اتبع جميع الإرشادات، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة.