وزيرة النقل الإثيوبية: طاقم الطائرة المنكوبة اتبع الإرشادات لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها

أكدت وزيرة النقل الإثيوبية، أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، اتبع جميع الإرشادات، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة.