وزير ألماني يتعهد بالسعي لتخصيص المزيد من الأموال للتعاون التنموي

أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر، أنه سيسعى خلال مفاوضات الموازنة العامة من أجل الحصول على أموال إضافية لمجال التعاون التنموي وتخطيط آمن للأعوام القادمة.

وقال مولر اليوم الخميس في معرض تعليقه على تقرير من منظمتي إغاثة ناشدتا الحكومة الاتحادية تبني أهداف طموحة للتعاون التنموي: "التقرير الذي تم عرضه اليوم يذكّر بحق أن الأكثر فقرا غالبا ما يعتمدون على دعمنا"، مؤكدا أن الأطفال والمراهقين بصفة خاصة في حاجة للدعم.

وكانت منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية لمكافحة الجوع في العالم ومنظمة "أرض الإنسان" المعنية بالمساعدات الإنسانية ناشدتا الحكومة الألمانية تبني أهداف طموحة للتعاون التنموي.

وأكدت المنظمتان اليوم بمناسبة نشر تقريرهما "بوصلة 2019: عن واقع السياسة التنموية الألمانية" أن المخصصات المالية لا تكفي لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة عام 2030 وغيرها من الاتفاقات الدولية.

وأشارت المنظمتان إلى أن حصة "أو دي إيه" الألمانية، التي توضح معدل الإنفاق التنموي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بألمانيا، لم تتمكن مجددا من تحقيق هدف 7ر0%، فضلًا عن أن الأموال المخصصة لأشد الناس فقرا لم تتطابق أيضا مع الالتزامات الدولية.

وقال الأمين العام لمنظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية ماتياس موجه: "معدلات الجوع والفقر مرتفعة للغاية في أقل الدول تطورا، ولكن المخصصات لها في حالة ثبات منذ أعوام. لذا، نطلب خطة مرحلية مالية للأعوام القادمة من أجل تحسين مقومات الحياة على المدى الطويل للأسر المهمشة، لاسيما في الريف".