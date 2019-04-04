البرلمان الأوروبي يسمح للبريطانيين بالسفر إليه دون تأشيرة بعد «بريكست»

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قانون يمنح البريطانيين الحق في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة بعد خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" ، بشرط أن تقوم بريطانيا بإجراء مماثلا لمواطني دول الاتحاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن البريطانيين سيتمكنون من الإقامة في الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما في أي إطار زمني مكون من 180 يوما.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن القانون الجديد ينص على أنه لن يتم إعفاء البريطانيين من الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، إلا إذا نفذت المملكة المتحدة إجراء مماثلا لمواطني الاتحاد الأوروبي.