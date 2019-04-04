مجلس العموم البريطاني يدعم اقتراحا بتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أيد أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، اقتراحًا، بفارق صوت واحد، يمنع رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وصوت مجلس العموم، وهو المجلس المنتخب الرئيسي في البرلمان، بأغلبية 312 صوتا مقابل 311 صوت لصالح هذا المقترح المقدم من مختلف الأحزاب، والذي يطالب تيريزا ماي بالسعي إلى الحصول على تأجيل آخر لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتمرير تشريع يمنع الخروج من التكتل الأوروبي دون التوصل لاتفاق ومن دون موافقة البرلمان.

وعقب التصويت على هذا المقترح، بدأ المشرعون مناقشة حول مشروع قانون يأمل مؤيدوه من حزبي المحافظين والعمال المعارض في المضي قدما في إجراء تصويت ثان وثالث عليه في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.

وقد صوت رئيس مجلس العموم جون بيركو، على تعديل للمقترح الرئيسي بعد تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يستخدم فيها رئيس البرلمان الحق في التصويت.