أطباء بلا حدود تعلق أعمالها في مدينة عدن جنوب اليمن

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، تعليق أعمالها في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بعد اختطاف أحد مرضاها من داخل المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إنها أوقفت استقبال المرضى في المستشفى التابع لها، بعد اختطاف أحد مرضاها يوم أمس الثلاثاء، والذي عثر عليه ميتاً في وقت لاحق".

ولم تشر المنظمة إلى مرتكبي عملية الاختطاف، في حين لم تعلق السلطات الحكومية والأمنية في عدن على هذه العملية حتى الان.

وعبرت المنظمة عن قلقها من تدهور الوضع الأمني في مدينة عدن، وعواقبه على أنشطتها الطبية، لكل من المرضى والموظفين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء هذه الحوادث.

وتشهد مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة للبلاد، انفلاتًا أمنيًا كبير، وسبق أن سقط قتلى وجرحى مدنيون جراء ذلك.