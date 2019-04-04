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كوريا الجنوبية تطلق أول شبكة لخدمات الجيل الخامس على مستوى العالم

سول - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 7:27 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 7:27 م

أطلقت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في كوريا الجنوبية أول شبكة تجارية كاملة لخدمات الجيل الخامس على مستوى العالم.

وذكرت الإذاعة الكورية (كي.بي.إس.) اليوم الخميس، أن الشركات قدمت خدمات الجيل الخامس لعملائها في الساعة 11 من مساء أمس (بالتوقيت المحلي). وستقوم الشركات الثلاث بقبول مشتركين جدد بدءًا من اليوم.

ونقلت الإذاعة عن مصدر - لم تكشف عن هويته - القول إن تلك الشركات كان تخطط لإطلاق الخدمة يوم الجمعة، لكنها قررت تعجيل افتتاح الخدمات بعد تقارير تفيد بأن الشركة الأمريكية "فيريزون" تخطط لافتتاح خدمات الجيل الخامس اليوم.

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