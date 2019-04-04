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بنك «نورد إل بي» الألماني يعلن عن خسارة قدرها 2.3 مليار يورو خلال 2018

هانوفر (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 3:20 م

أعلن بنك "نورد إل بي" الحكومي الالماني، عن خسارة قدرها 3ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار)، خلال العام المالي 2018، في إحصاءات نشرت بمقره في هانوفر، اليوم الخميس.

وقال توماس بوركله، الرئيس التنفيذي لبنك "نورد إل بي"، عند تقديمه النتائج في عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، إن "الخسارة السنوية الكبيرة لعام 2018، مؤلمة".

وأوضح بوركله: "ولكن التحرر من الديون القديمة بسبب تمويل (عمليات) الشحن، يسمح لنا بالقيام ببداية جديدة".

وكان البنك قد حقق أرباحا بقيمة 135 مليون يورو في عام 2017.

وحدد البنك مخصصات إضافية للمخاطر، بقيمة تصل إلى 89ر1 مليار يورو، لتسوية التزامات قديمة متعلقة بعمليات الشحن.

وسيركز البنك - الذي تملك غالبيته ولاية ساكسونيا السفلى، وولاية ساكسونيا أنهالت المجاورة - في المستقبل على عملاء الشركات والعقارات والزراعة والخدمات المصرفية الخاصة.


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