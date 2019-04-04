برلماني كويتي يقترح إنشاء مركز إعلامي للتصدي للشائعات

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي عيسى الكندري، عن تقديمه اقتراحا لإنشاء مركز إعلامي يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته دحض وتدمير ما يظهر من شائعات بالسرعة الممكنة قبل انتشارها.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها اليوم الخميس عن الكندري قوله إن "الشائعات تعد من أخطر أساليب الحرب النفسية التي تعتمد عليها قوى الشر في مواجهة الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة، والشائعة تستهدف بث الرعب وتدمير الروح المعنوية لدى المجتمع الذي تبث سمومها فيه، وإفساد العلاقة بين الحاكم والمحكومين تمهيداً لإشاعة الفوضى والبلبلة في البلاد بهدف إسقاط الدولة وهدمها".

وأضاف أن صياغة الشائعة واختيار وقت بثها عمل احترافي تقوده مجموعة من الشركات العالمية وما يساعد على انتشار الشائعة انتشار النار في الهشيم هو اعتقاد قطاع كبير في المجتمع صحة الشائعة وأنها تهدف إلى الخير خلافاً للحقيقة دون فحصها والتأكد من مدى صحتها وذلك بالرجوع إلى الأجهزة الحكومية لمعرفة الحقيقة قبل أن يقوم بترديدها على أنها حقيقة .

وأوضح أنه "نظراً لخطورة الآثار المترتبة على انتشار الشائعات، ورغبة في صون المصالح العليا للبلاد من خلال وأد الشائعات وهي ما زالت في المهد ، أتقدم بالاقتراح بإنشاء مركز إعلامي يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته دحض وتدمير ما يظهر من الشائعات بالسرعة الممكنة قبل انتشارها".