روسيا : نتائج تقرير منظمة الأمن في أوروبا حول انتخابات أوكرانيا «مسيسة»

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، للصحفيين اليوم الخميس، إن التقرير الأولي لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يحتوي على قائمة صحيحة بانتهاكات الإجراءات والقواعد، لكن الاستنتاجات مُسيسة.

وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن الكرملين يود أن يرى في السلطة بأوكرانيا حزب سلام، وليس حرب.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا يوم الأحد 31 مارس الماضي؛ ووفقا للجنة الانتخابات، ولم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى.

وذكرت اللجنة - بعد فرز 60.28% من الأصوات - أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% صوت، وجاء الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو في المركز الثاني بحصوله علي نسبة 16.40% صوت.

وأيدت زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين، وستجري الجولة الثانية للانتخابات الأوكرانية في 21 أبريل.