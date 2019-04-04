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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو لطريقة جديدة لركن السيارات، ابتكرها الصينيون.

ويستهدف الصينيون من هذه الطريقة، توفير أماكن أكثر لركن السيارات.