الخميس 4 أبريل 2019 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟
النتـائـج تصويت

سجن رئيس الوزراء الكرواتي السابق إيفو سانادر 6 أعوام لتورطه في قضايا فساد

زغرب - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 11:16 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 11:16 م

قضت محكمة في كرواتيا بزيادة عدد سنوات سجن رئيس الوزراء السابق للبلاد، إيفو سانادر، إلى 6 أعوام بعد إدانته في تهم فساد موجهة إليه مطالبة في الوقت نفسه بسرعة سجنه.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن السلطات الكرواتية قامت مساء اليوم الخميس، بترحيل سانادر إلى سجن بالعاصمة زغرب بعد تأييد القضاء لاستئناف المدعين العامين لحكم صدر عام 2017 بسجن رئيس الوزراء السابق سانادر 4 أعوام ونصف لتورطه في قضية بيع عقار عام 2009 في العاصمة.

وأوضحت الشبكة أن رئيس الوزراء السابق لكرواتيا واجه - خلال الفترة الماضية - العديد من المحاكمات التي تتعلق بالفساد إلا أنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه قائلاً إنها ذات دوافع سياسية.

وكان إيفو سانادر رئيساً لوزراء كرواتيا في الفترة من 2003 وحتى عام 2009، كما يُعد أكبر مسؤول حكومي في البلاد يُحاكم بتهم فساد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك