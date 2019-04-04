سجن رئيس الوزراء الكرواتي السابق إيفو سانادر 6 أعوام لتورطه في قضايا فساد

قضت محكمة في كرواتيا بزيادة عدد سنوات سجن رئيس الوزراء السابق للبلاد، إيفو سانادر، إلى 6 أعوام بعد إدانته في تهم فساد موجهة إليه مطالبة في الوقت نفسه بسرعة سجنه.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن السلطات الكرواتية قامت مساء اليوم الخميس، بترحيل سانادر إلى سجن بالعاصمة زغرب بعد تأييد القضاء لاستئناف المدعين العامين لحكم صدر عام 2017 بسجن رئيس الوزراء السابق سانادر 4 أعوام ونصف لتورطه في قضية بيع عقار عام 2009 في العاصمة.

وأوضحت الشبكة أن رئيس الوزراء السابق لكرواتيا واجه - خلال الفترة الماضية - العديد من المحاكمات التي تتعلق بالفساد إلا أنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه قائلاً إنها ذات دوافع سياسية.

وكان إيفو سانادر رئيساً لوزراء كرواتيا في الفترة من 2003 وحتى عام 2009، كما يُعد أكبر مسؤول حكومي في البلاد يُحاكم بتهم فساد.