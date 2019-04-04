مجلس التنسيق العراقي السعودي يبحث إقامة منطقة تجارة حرة في منفذ عرعر الحدودي

اتفق مجلس التنسيق العراقي السعودي، اليوم الخميس، على بحث موضوع إقامة منطقة تجارة حرة في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

واختتمت في بغداد اليوم فعاليات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي بالاتفاق على سلسة مذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى الرياض في الأيام المقبلة.

وقال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط رئيس الجانب العراقي في الاجتماعات ، في تصريح صحفي: "اختتمت اليوم اجتماعات الدورة الثانية لاجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي بعد الاتفاق على جميع الفقرات التي تم العمل عليها قبل أسابيع وإعداد مذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الى الرياض في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "اجتماعنا اختتم بالاتفاق على النقاط الرئيسية وسيتم وضع التوقيتات للبدء بعمل اللجان المشتركة وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها لغرض العمل عليها".

من جانبه، ذكر الدكتور ماجد القصبي وزير الاقتصاد والاستثمار رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي في تصريح ، :"تم الاتفاق على تبادل الفرص الاستثمارية ، وقدم العراق 186فرصة استثمارية في القطاع الصناعي أمام المستثمرين السعوديين وستتم دراستها من شركات أرامكو وسابك وشركات أخرى".

وقال القصبي :"تم بحث موضوع إقامة منطقة تجارة حرة في منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق وتشكيل مجلس أعمال مشترك ".

وشهدت فعاليات الدورة الثانية لاجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي اعادة افتتاح مبنى القنصلية السعودية في بغداد بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم والوفد الوزاري السعودي برئاسة ماجد القصبي وزير الاقتصاد والاستثمار السعودي.

ويعد الوفد السعودي المشارك في الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي تجاوز مئة شخص بينهم تسعة وزراء ، أكبر وفد اقتصادي سعودي يزور العراق منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية غزو العراق للكويت في أغسطس 1990.